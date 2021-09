Da lunedì al via i lavori di riqualificazione del manto stradale in tangenziale: “Consigliato l’uso di strade alternative”

Prenderanno il via nella prossima settimana gli importanti e attesi lavori di riqualificazione del manto stradale della Tangenziale Sud di Piacenza ad opera di ANAS. L’intervento, che proseguirà per alcuni giorni, avrà inizio lunedì 13 settembre a cominciare dalle ore 10, in modo da evitare il momento di maggior traffico dell’asse viario nel primo giorno della settimana.

I lavori interesseranno la Tangenziale a partire dall’intersezione con la Strada Statale n. 10 e riguarderanno sia tratti a 4 corsie, sia tratti a 2 corsie. Anche per questo motivo, onde evitare possibili disagi, viene consigliato per gli spostamenti l’uso di una viabilità alternativa alla Tangenziale, se non strettamente necessario percorrere la stessa.

La nota di Anas

Per consentire l’avvio dei lavori di asfaltatura sono previste limitazioni temporanee lungo la strada statale 725 “Tangenziale sud di Piacenza”.

La programmazione dei lavori è stata pianificata in tre fasi, durante le quali il traffico verrà deviato sulla viabilità secondaria.

Lunedì 13 settembre sarà istituita la chiusura della carreggiata in direzione Bobbio, dal km 0,000 al km 0,700;

Martedì 14 settembre sarà istituita la chiusura del tratto dal km 0,000 al km 0,700 in entrambe le direzioni di marcia;

Infine, nella giornata di mercoledì 15 settembre sarà disposta la chiusura del tratto dal 0,700 al km 0,000 per la carreggiata in direzione Autostrada.