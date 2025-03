Lavori lungo le strade della provincia, come cambia la viabilità

Strada Provinciale n. 38 di San Protaso, limite massimo di velocità a 30km/h

Nel territorio comunale di Fiorenzuola, fino al 20 maggio 2025, per l’ultimazione dei lavori in corso per la realizzazione di una rotatoria. Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è stata accolta l’istanza volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale per l’ultimazione dei lavori in corso di esecuzione di realizzazione di una intersezione a rotatoria lungo la Strada Provinciale n. 38 di San Protaso, nel territorio comunale di Fiorenzuola d’Arda.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione del limite massimo di velocità a 30km/h, lungo la Strada Provinciale n. 38 di San Protaso, dalla progressiva km 7+370 circa alla progressiva km 7+510 circa, dal giorno 20/03/2025 al giorno 20/05/2025, nel territorio comunale di Fiorenzuola d’Arda.

Lavori di realizzazione della ciclabile tra Mucinasso e la città, limite di velocità a 30 km/h lungo la Strada Provinciale n. 6

Nel territorio comunale di Piacenza, fino alle ore 19:00 di venerdì 23 maggio. Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è stata accolta l’istanza volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale per l’esecuzione dei previsti lavori di realizzazione della pista ciclabile tra la frazione di Mucinasso e il centro abitato di Piacenza (primo stralcio funzionale), lungo la Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione del limite di velocità a 30 km/h, lungo la Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto, dalla progressiva km 1+350 circa alla progressiva km 1+900 circa, dalle ore 07:00 del 20/03/2025 alle ore 19:00 del 23/05/2025, nel territorio comunale di Piacenza.