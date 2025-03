Le radici piacentine di Giuseppe Verdi e Arturo Toscanini, incontro il 29 marzo. Ospite l’avvocato Marco Corradi

Gli Amici della Lirica di Piacenza, in collaborazione con la Famiglia Piasinteina e l’associazione Piacenza Città Primogenita propongono l’appuntamento “Le radici piacentine di Giuseppe Verdi e Arturo Toscanini” in programma sabato 29 marzo alle ore 16 presso la sede dell’associazione in via Mazzini 81, Piacenza.

L’incontro vedrà la partecipazione di: Marco Corradi, avvocato piacentino e autore, tra gli altri, del libro “Verdi non è di Parma” che approfondirà il legame del Maestro con il territorio piacentino. Harvey Sachs, storico della musica, il più importante autore di numerose biografie su Toscanini in collegamento da New York per offrire un prezioso contributo sulla figura del grande direttore d’orchestra.

A moderare il dibattito sarà Giuliana Biagiotti, presidente degli Amici della Lirica.