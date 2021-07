Legge sui defibrillatori, il via libera per il “modello Piacenza” potrebbe arrivare prima di settembre. Da settimane il progetto era rimasto in fase di stallo, ma le ultime notizie portano a pensare che per far nascere questa legge, che ricalca il lavoro portato avanti da anni a Piacenza da Progetto Vita per la diffusione e liberalizzazione dei defibrillatori, potrebbe bastare l’ok della Commissione Affari sociali della Camera.

Infatti nell’ultima seduta della Camera il presidente Roberto Fico ha inserito, senza troppe obiezioni, all’ordine del giorno l’assegnazione del provvedimento sui defibrillatori in sede legislativa alla Commissione.