Legnano – Piacenza 1-0, crisi profonda per i biancorossi: Maccarone esonerato – AUDIO

Il Piacenza sta vivendo il periodo più nero della sua storia recente: i biancorossi, dopo le sconfitte con Club Milano e Pro Palazzolo, cadono per la terza volta consecutiva (la quinta da inizio stagione) sul campo dell’ultima in classifica Legnano. A fine gara arriva anche l’ufficialità dell’esonero di mister Maccarone, che non è riuscito a dare un’identità a questa squadra.

I biancorossi sembrano partire meglio dei Lilla, ma il gioco del Piacenza è troppo lento e prevedibile. Così escono meglio i lombardi che recriminano su un calcio di rigore netto, non concesso dopo un fallo in area di Iob su Rossi. Quest’ultimo poco più tardi colpisce la parte alta della traversa di testa.

Nella ripresa il Piacenza va vicino al vantaggio con D’Agostino: la palla colpisce il palo, carambola sulla schiena del portiere, e danza sulla linea di porta. Classico gol fantasma, che non viene convalidato dal direttore di gara. La dura legge del gol si abbatte sugli ospiti: al 50′ arriva la rete che decide la partita con Malagò che di sinistro, da fuori area, fredda Galletti. Successivamente scoppia una rissa tra Silva e Mladenovic che si conclude con l’espulsione di entrambi i giocatori; squadre in 10 per gli ultimi 40′ del match.

Una crisi senza fine che allontana ancora il Piacenza dalla vetta: i biancorossi sono ottavi in classifica a -8 dal Caldiero Terme attualmente prima in classifica. Subito dopo la fine del match è arrivata la comunicazione che nessuno andrà ai microfoni, silenzio stampa in casa Piacenza.

Prossimo appuntamento domenica 5 Novembre Piacenza-Crema alle 14:30.

La partita

Primo tempo

Fischio d’inizio a Legnano. Padroni di casa in maglia lilla, Piacenza in completo da trasferta verde-nero.

8′- Partita fino ad ora equilibrata, poche occasioni da entrambe le parti.

10′- Azione personale di Recino sull’out di destra che vince 3 rimpalli, ma che poi sbaglia l’appoggio decisivo per D’Agostino.

14′- Contropiede del Piacenza, dopo un gran recupero di palla da parte di D’Agostino; ospiti che non riescono a finalizzare la buona azione precedentemente costruita.

18′- Traversone di Ndoye che non trova nessuno in area, contro-cross di Gerbaudo che trova la deviazione di un compagno; presa facile per Mazzi.

20′- Badouin sbaglia un passaggio, Rossi si invola in solitaria verso la porta, viene steso in area da Iob. Non c’è nulla per il direttore di gara, numerose proteste da parte dei lilla.

22′- Occasionissima per i padroni di casa con Rossi che colpisce di testa dopo un cross di Lomolino, palla fuori di pochissimo.

28′- Palla persa da Iob davanti alla sua area, Rossi recupera e prova il tiro a giro sul secondo palo, pallone alto.

33′- Prima sostituzione del match, Iob dopo uno scontro esce dolorante, al suo posto Canale.

39′- Calcio d’angolo per il Piacenza, D’Agostino dalla bandierina, Recino colpisce di testa, palla fuori di pochissimo.

43′- Punizione per gli ospiti vicino al limite dell’area. Recino sul pallone, colpisce il palo; palla che viene mandata in calcio d’angolo.

44′- Assedio Piacenza, che dopo il corner continua ad attaccare e prova più volte il tiro. L’azione si conclude con un fallo sul portiere locale. Risultato invariato.

Fine primo tempo a Legnano. Piacenza che nella prima parte dell’incontro prova molteplici volte ad andare in vantaggio, poi i ritmi si abbassano e il Legnano va vicino al gol in numerose occasioni, oltre a un episodio di un possibile rigore a favore dei padroni di casa. Legnano – Piacenza 0-0

Secondo tempo

Inizia la seconda frazione di gioco. Nessun cambio da entrambe le parti.

46′- Gol annullato al Piacenza! D’Agostino calcia, il pallone sbatte sul palo e poi sul portiere, che si rialza e toglie la palla dalla porta. Tutto il Piacenza protesta, ma la decisione dell’arbitro è il non gol.

50′- Rete di Malagò! Mancino a incrociare da fuori area del numero 8 dei padroni di casa che porta in vantaggio i suoi. Legnano 1-0 Piacenza.

53′- Doppia espulsione! Dopo un contatto dubbio, scoppia la rissa tra le due squadre. Coinvolti in prima persona Silva e Mladenovic, che vengono espulsi entrambi dal direttore di gara. Entrambe le squadre in 10.

63′- Ritmi che si sono decisamente abbassati rispetto ai primi 15′ del secondo tempo, giropalla sterile del Piacenza.

70′- Il Legnano prova a chiudere la partita con un tiro di Esposito dalla destra. Galletti respinge senza problemi.

72′- Calcio d’angolo per il Piacenza. D’Agostino sul pallone, prova direttamente in porta, Mazzi riesce a mandarla in corner. Buona occasione per gli ospiti.

78′- Piacenza prova in tutti i modi a pareggiarla, tutti giocatori di movimento oltre la linea di metà campo. Gerbaudo prova un tiro che esce di un soffio.

82′- Pausa prolungata, Staffa a terra dopo uno scontro aereo. Da valutare le sue condizioni.

86′- Il Piacenza prova disperatamente a trovare la rete del pari con un tiro di Artioli dai 30 metri. Palla abbondantemente fuori.

90′- 5′ di recupero per provare a pareggiarla.

Finisce 1-0 la sfida tra Legnano e Piacenza. Terza sconfitta consecutiva per i biancorossi e ora sono a -8 dalla vetta.

Le formazioni

Piacenza (4-3-3): Galletti; Iob, Baudouin, Silva, Santella; Artioli, Gerbaudo, Andreoli; D’Agostino, Recino, Ndoye. All Maccarone

Legnano (4-4-2): Mazzi; Serafini, Lomolino, Becchi, Severgnini; De Melo, Staffa, Malagò, Esposito; Mladenovic, Rossi. All Zattarin

Il pre partita