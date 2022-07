Liberali: “La situazione politica attuale richiede oculatezza e profondo senso di responsabilità”

I liberali piacentini seguono con attenzione, giorno per giorno, la situazione politica, anche in funzione della imminente consultazione elettorale. L’Associazione liberali – riunita ieri con più di 120 iscritti e simpatizzanti presenti per un saluto prima delle ferie estive – prenderà a tempo utile le decisioni del caso e, forte del grande risultato di consensi ottenuto nel voto amministrativo di Piacenza città, continuerà a battersi perché i principii liberali (soprattutto apertura al confronto e difesa stato di diritto) prevalgano, ancora sottolineando che tali principii più che mai attengono alla situazione odierna, italiana e non solo, che sembra prelude ad una recessione e che richiede quindi ad ogni costo oculatezza e profondo senso di responsabilità. Alla ripresa, l’organizzazione del Festival della cultura della libertà (ultimo fine settimana gennaio 2023) e l’esame della situazione amministrativa del Comune di Piacenza in particolare saranno i primi impegni dell’Associazione.