Il comitato 15 ottobre, che si batte per la libera scelta vaccinale e contro il green pass, torna a manifestare sul Pubblico Passeggio. Appuntamento questo pomeriggio alle 15 “in difesa della costituzione, per la democrazia e per la libertà di scelta”, si legge in una nota. Saranno presenti due ospiti speciali: il dottor Pietro Mozzi e Gilbert Cerbara.

Cerbara, direttore tecnico sospeso di una multinazionale privata, parlerà della sua esperienza.

Mozzi, invece, parlerà di malattia e terapia.