Libri da vivere, Sara Simeoni e Marino Bartoletti a Castel San Giovanni il 18 e 25 novembre

Libri da vivere a novembre porta a Castel San Giovanni una straordinaria doppietta letteraria, che avrà luogo, come di consueto, in quello che è il suggestivo scenario di Villa Braghieri.

La rassegna letteraria “Libri da vivere”, in collaborazione con la libreria Puma di Nicolò Maserati, offre un’occasione imperdibile per immergersi nell’universo affascinante della letteratura, grazie alla presentazione di due eccezionali opere: “Una vita in alto” di Sara Simeoni e “La partita degli Dei” di Marino Bartoletti.

Libri da vivere 18 novembre Sara Simeoni

Sabato 18 Novembre alle ore 16:00 Sara Simeoni, medaglia d’oro olimpica di salto in alto, ci guiderà attraverso la sua straordinaria vita da sportiva, offrendoci una prospettiva unica e coinvolgente sulle sue esperienze e i suoi trionfi e condividendo con il pubblico le ispirazioni e gli aneddoti legati alla sua carriera.

Libri da vivere 25 novembre Marino Bartoletti

Sabato 25 Novembre alle ore 15:30 sarà la volta di Marino Bartoletti che presenterà un’opera che si snoda tra le intricanti trame del mondo dello sport e la sua relazione con gli dei dell’Olimpo. L’autore ci svelerà i retroscena di questa affascinante narrazione tra sport e mitologia.

Doppio appuntamento

Entrambi gli eventi vedranno la partecipazione e l’intervista del giornalista di Libertà, Giorgio Lambri.

“Sono entusiasta di offrire alla comunità questa opportunità di esplorare mondi letterari così distinti e allo stesso tempo così affascinanti, ospitando autori illustri –dichiara l’assessore alla cultura Wendalina Cesario – La letteratura è un ponte che collega le persone attraverso il potere delle storie, Vi aspettiamo!”

L’ingresso è libero e, per le occasioni, la biblioteca rimarrà aperta