Lo chef Andrea Mainardi incanta il pubblico al Mercato Coperto di Campagna Amica – AUDIO

Buon cibo e spettacolo al Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana 17 a Piacenza. Protagonista lo chef showman Andrea Mainardi, che ha incantato il pubblico insieme al cuoco del Mercato Coperto, Giuseppe Fummi.

L’evento ha rappresentato una bellissima esperienza per tutti gli ospiti presenti, che hanno avuto l’opportunità di interagire direttamente con lo chef in un clima conviviale e coinvolgente. La partecipazione attiva del pubblico ha contribuito a rendere la serata ancora più speciale, trasformandola in un momento di condivisione autentica tra cucina e territorio.

Il menu proposto è stato un vero e proprio omaggio alle aziende agricole di Campagna Amica, valorizzando materie prime locali attraverso piatti ricercati e creativi. Tra le portate più apprezzate si sono distinti il flan di zucca con vellutata di robiola e coppa croccante, il risotto carnaroli alla barbabietola con fonduta di erborinato e la guancia di manzo al Gutturnio accompagnata da patate saltate al burro e timo.

Grande curiosità e apprezzamento ha suscitato anche il dessert finale: un gelato al latte realizzato con azoto liquido, firma inconfondibile della cucina sperimentale di Mainardi, che ha saputo stupire e coinvolgere il pubblico fino all’ultimo momento.

Ogni piatto è stato ulteriormente esaltato dall’utilizzo di olio extravergine biologico e da una selezione di vini del territorio, contribuendo a creare un’esperienza enogastronomica completa e di alto livello.

Il bilancio della serata è estremamente positivo: l’evento ha confermato il valore delle iniziative che uniscono qualità, territorio e spettacolo, lasciando nei partecipanti entusiasmo e grande soddisfazione.

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