Il fidanzato non risponde al telefono e torna a casa a controllare, lo trova senza vita. La tragedia è accaduta questo pomeriggio in un appartamento di Corso Vittorio Emanuele. La ragazza aveva provato a mettersi in contatto con il compagno senza però riuscirci.

Dopo l’ennesimo tentativo ha deciso di andare a controllare di persona. Una volta entrata in casa, ha trovato il ragazzo nel suo letto, privo di sensi.

La giovane ha chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e il 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sono in corso le indagini per comprendere la causa della morte.