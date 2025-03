Per il Fiorenzuola è notte fonda: a Prato lo Zenith travolge i rossonero per 3-0. Ciceri: “Dopo il primo gol siamo entrati in un tunnel da cui non abbiamo saputo più uscire” – AUDIO

Ennesima giornata storta per il Fiorenzuola di mister Ciceri. I rossoneri non vincono da un mese ed incappano in un pesante ko nello scontro salvezza, in Toscana, con lo Zenith Prato. Il tecnico si affida al 4-3-1-2 con Gavioli dietro alle due punte Carrozza e Ceravolo. Lo Zenith, che probabilmente sarà penalizzato di altri 14 punti per aver schierato per altrettante gare Tempestini, un difensore non regolarmente tesserato, e che quindi facilmente scivolerà all’ultimo posto, sembra non aver accusato il colpo dell’episodio legato alla giustizia sportiva. I locali passano infatti in vantaggio al 35′ con un calcio di punizione, da posizione defilata, di Cecchi, su cui influisce la sfortunata deviazione di Lauciello. Sul finale di frazione il portiere Ghisleri commette fallo da rigore e viene beffato dagli 11 metri da Falteri. Nella ripresa Longo chiude i conti. Ora la salvezza è lontanissima

Le parole di Ciceri a Radio Sound

La cronaca

Con la punizione al 4’ di Longo lo Zenith vuole mettere i brividi ai rossoneri, con il destro a giro sul primo palo che finisce meno di un metro alla destra della porta di Ghisleri. La partita diventa una vera battaglia a centrocampo, senza particolare spettacolarità ma con piglio acceso da parte di entrambe le formazioni; al 23’ Lomolino centra dalla trequarti trovando il colpo di testa di Bran in inserimento alto sopra la traversa.

Al 26’ Gavioli con il break dalla trequarti arriva fino al limite dell’area, ma chiude troppo il destro che finisce a largo sul secondo palo. Lo Zenith Prato passa in vantaggio al 35’ con la punizione defilata da parte di Cecchi che supera la barriera a due e trova una leggera deviazione di Lauciello, posto sul primo palo, nella porta di Ghisleri. 1-0.

Al 42’ Perugi riconquista il lancio lungo rossonero e trova l’imbucata per Longo, che viene steso da Ghisleri in uscita. E’ rigore, con Falteri che incrocia e supera lo stesso Ghisleri, che pur aveva intuito. 2-0.

Secondo tempo

Il Fiorenzuola non reagisce nemmeno ad inizio del secondo tempo, ed al 51’ lo Zenith Prato fa tris: Falteri scucchiaia accentrandosi da destra un pallone su cui la retroguardia rossonera non riesce a leggere il movimento di Longo, con il numero 9 dei padroni di casa che con il mancino rasoterra fulmina Ghisleri. 3-0.

Nella girandola di cambi a seguire si segnala solo un tiro da 25 metri di Lomolino a lato. Il traversone su punizione al 78’ di Carrozza trova un grande colpo di testa al volo di Piro, con Brunelli che vola per mettere in angolo.

Al 91’ Ceravolo non riesce nel tap in in area piccola, con il pallone che schizza fuori dall’area per la rasoiata violenta di Postiglioni su cui Brunelli è ottimo a mettere in angolo. Finisce 3-0 per lo Zenith Prato, con il Fiorenzuola che incappa in un’altra sconfitta ma soprattutto in una prestazione assolutamente insufficiente.

Zenith Prato vs U.S. Fiorenzuola 3-0

Zenith Prato: Brunelli; Casini (64’ Rosi); Tempestini; Pupeschi; Perugi; Cecchi; Kouassi (70’ Toccafondi); Saccenti; Moussaid (79’ Asproni); Longo (73’ Mertiri); Falteri (64’ Cellai). All. Settesoldi. A disposizione: Landini; Fiore; Nistri; Toci.

U.S. Fiorenzuola: Ghisleri; Boscolo Chio (51’ Russo); Ronchi (58’ Piro), Lauciello; Ceravolo; Carrozza (85’ De Simone); Gavioli (65’ Peretti); Postiglioni; Lomolino (77’ Oboe); Bran; De Ponti. All. Ciceri. A disposizione: Ansaldi; Censi; Niccolai; Rota

Reti: 35’ Cecchi (Z); 42’ rig. Falteri (Z); 51’ Longo (Z