In Municipio il nuovo segretario generale del Comune di Piacenza, Luca Canessa: “Impegno condiviso per il dialogo con il territorio”

Incontro in Municipio, stamani, tra la sindaca Katia Tarasconi e il dottor Luca Canessa, nuovo segretario generale del Comune di Piacenza, il cui incarico prenderà formalmente avvio martedì 8 novembre.

“E’ stata l’occasione – sottolinea Katia Tarasconi – per un proficuo e costruttivo confronto sugli obiettivi prioritari nell’agenda dell’Amministrazione, condividendo ad esempio l’importanza della tutela del decoro urbano e della valorizzazione degli spazi pubblici, tema su cui il dottor Canessa ha specifiche competenze e una solida esperienza. Proprio per questo abbiamo voluto approfondire alcune questioni anche nel corso di una breve camminata negli immediati dintorni di Palazzo Mercanti, da piazza Cavalli a piazza Cittadella, da via XX Settembre a via Cavour. Il dialogo e la relazione costante tra Amministrazione e tessuto cittadino è, del resto, un altro punto nodale che riteniamo imprescindibile nel lavoro che porteremo avanti insieme”.

Già segretario generale del Comune di Grosseto – dal 2 marzo 2020 – dopo aver ricoperto il medesimo ruolo dal 2016 al 2019 per la Municipalità di Alghero e, successivamente, la duplice funzione di segretario e direttore generale del Comune di Forlì, Luca Canessa, 51 anni, ha iniziato la sua carriera ai vertici amministrativi degli enti locali nel 2001, presso il Comune di Minucciano (Lu), dopo la laurea in Giurisprudenza e alcuni anni di esperienza all’Ufficio Legale del Comune di Lucca, conseguendo nel contempo l’abilitazione alla professione di avvocato. Nel suo curriculum numerosi incarichi di consulenza per la pubblica amministrazione – tra cui l’impegno biennale per il Consiglio dei Ministri in materia di ambiente, risorse idriche, territorio, lavori pubblici ed edilizia privata – e docenze su affidamento del Ministero dell’Interno, nonché la direzione della Scuola delle Autonomie locali e un’intensa attività di coordinamento e gestione di percorsi formativi volti proprio alla qualificazione e alla specializzazione dei segretari generali. Giornalista pubblicista, è stato inoltre componente della Commissione nazionale di selezione dei segretari generali di fascia A.

“Assumo questo nuovo incarico – rimarca il dottor Canessa – cogliendolo non solo come una tappa significativa per la mia carriera, nella gestione di un Comune di oltre 100 mila abitanti, ma innanzitutto nella consapevolezza delle sfide che attendono il territorio nei prossimi anni: dai progetti di riqualificazione urbana e sostenibilità che troveranno espressione e accoglimento nel Pug, alla riorganizzazione del personale. Istanze su cui metterò a disposizione con impegno ed entusiasmo le mie competenze, anche promuovendo le opportunità di dialogo e collaborazione tra pubblico e privato”.