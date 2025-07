Circo Teatro Festival LULTIMAPROVINCIA 2025, la 34° Edizione dal 10 agosto al 10 settembre. La rassegna è un progetto di Manicomics TeatroCirco, realizzata con il sostegno e contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano, della Regione Emilia Romagna, del Ministero della Cultura, e dei Comuni aderenti di Alta Val Tidone, Bobbio, Cadeo, Carpaneto, Castel San Giovanni, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Podenzano, Rivergaro, Rottofreno, Travo, Vigolzone, in collaborazione con ASP-Città di Piacenza.

Il Festival di teatro circo contemporaneo più longevo dell’Emilia compie felicemente i suoi 34 anni … oggi più che mai prende forza dalle compagnie e gli artisti che credono nel dare spazio alla bellezza della vita e la libertà è un bene che va diffuso anche attraverso il buon umore, la meraviglia di un attimo di sospensione dell’acrobata, la lacrima che scende per empatia con chi ci è accanto. Oggi più che mai vorremmo dare forza ai beni effimeri dell’arte, perché pensiamo con fervente pensiero utopico, che anche in tempi di guerra un sorriso può cambiare il mondo. Dedichiamo il festival al nostro collaboratore e amico Fabio Piazzi, per sempre con noi, come a tutte quelle famiglie, alberi, animali che questa estate abiteranno altre piazze, altri territori, altre vite. Il Clown Contemporaneo che portiamo in scena non dimentica mai la fragilità di ogni esistenza e l’accompagna con un sorriso fatto di ingenuità, poesia ed empatia.

Clown e Circo Contemporaneo e Musicale gratuito e per tutti in open air nelle piazze più belle tra Piacenza e Provincia. I protagonisti saranno un esercito completamente disarmato, che di valle in valle porterà la forza prorompente del sorriso.

I numeri

5 COMPAGNIE ITALIANE ED INTERNAZIONALI PER LA SEZIONE DI CIRCO CONTEMPORANEO

10 COMPAGNIE CON ARTISTI ITALIANI ED INTERNAZIONALI PER LA SEZIONE TEATRO COMICO CLOWN E MUSICALE

Informazioni

Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

In caso di pioggia, gli spettacoli si terranno in luoghi alternativi.

Circo Teatro Festival LULTIMAPROVINCIA 2025

AGOSTO

10/08 – 21h Piazza Combattenti – Comune di Alta Val Tidone – «Il Tony» Compagnia Manicomics TeatroCirco – CLOWN CONTEMPORANEO

17/08 – 21h Piazza Trento – TRAVO – «Mythos» Artemakìa Circo – CIRCO CONTEMPORANEO

18/08 – 21h Piazza del Duomo – BOBBIO – «Gran Cabaret Madera» Circo Madera – CIRCO CONTEMPORANEO

19/08 – 21h Piazza del Castello – VIGOLZONE – “Virtual Reality” Dekru – TEATRO CIRCO

20/08 – 21h Piazza della Pace – GRAGNANO TRE.SE – «Anime Leggere» Dekru – TEATRO CIRCO

21/08 – 21h Pista di Pattinaggio via Dante Alighieri SAN NICOLÒ – “Virtual Reality” Dekru – CIRCO CONTEMPORANEO

25/08 – 21h Piazza Roma 16 – GOSSOLENGO – «Lusìn» Compagnia Hanami – CIRCO CONTEMPORANEO

26/08 – 21h Giardino dell’Oratorio – VILLÒ di VIGOLZONE – «Titus e Romek» Manicomics Teatro – CLOWN CONTEMPORANEO PER FAMIGLIE

27/08 – 21h Piazzale dietro la Chiesa di Tuna – TUNA DI GAZZOLA – «To play or not to play» Compagnia Lanutti Corbo – CIRCO CLOWN MUSICALE

28/08 – 21h Pista di Pattinaggio di Via Tobago – ROTTOFRENO “Sebastian Burrasca» Fabio Lucignano – CLOWN CONTEMPORANEO

29/08 – 21h Piazza del Pellegrino – ROVELETO di CADEO – “MENù DEL GIORNO” Compagnia Bella Vita – CIRCO CONTEMPORANEO

30/08

18h30 Piazzale dietro la Chiesa di Tuna – TUNA DI GAZZOLA – “Il Circo delle Emozioni” Manicomics Teatro – CLOWN CIRCO CONTEMPORANEO

21h00 Piazzale dietro la Chiesa di Tuna – TUNA DI GAZZOLA – «Cartoon Toylette» Compagnia Teatro delle Foglie – CIRCO CONTEMPORANEO

31/08 – 21h Piazza Casaroli CASTEL SAN GIOVANNI – «LOST IN ROCK» FREAK CLOWN – CLOWN MUSICALE

SETTEMBRE

03/09 – 21h Piazza Ghisoni – PODENZANO – «Pop beans» Jashgawrosky Brothers – CLOWN CONTEMPORANEO MUSICALE

05/09 – 21h Piazza XX Settembre – CARPANETO – «La Riscossa del Clown» Compagnia Madame Rebiné – CLOWN E CIRCO CONTEMPORANEO

06/08

18h30 Piazzatta Sormani — RIVERGARO – «I Popolli unplugged» Manicomics Teatro – CLOWN MUSICALE PER FAMIGLIE

21h P.zza Paolo Araldi – RIVERGARO – «Lost in rock» Freakclown – CIRCO CONTEMPORANEO MUSICALE

10/09 – 21h Teatro Manicomics via Scalabrini 19 – PIACENZA – «Elements» Unknown Company (Svizzera) – CIRCO CONTEMPORANEO MUSICALE

In caso di pioggia gli spettacoli saranno rappresentati in luoghi alternativi.

