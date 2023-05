Lupo in città? La prefettura: “In caso di avvistamento restare prudenti e chiamare i numeri d’emergenza” – VIDEO

Lupo in città? La prefettura: “In caso di avvistamento restare prudenti e chiamare i numeri d’emergenza”. Un video mostra un animale dalle fattezze tipiche di un cane, o di un lupo, percorrere viale Malta a Piacenza, in piena notte. Il video sta suscitando numerosi interrogativi e se venisse confermato che l’animale ripreso è in effetti un lupo, chiaramente la notizia sarebbe piuttosto allarmante. Non a caso, dell’avvistamento si sta occupando anche la prefettura.

“In ordine all’avvistamento di un animale verosimilmente riconducibile ad un lupo la Prefettura invita la cittadinanza e chiunque dovesse avvistare l’animale a chiamare immediatamente i numeri di emergenza mantenendo un comportamento prudente e consono alla circostanza”.

Sul sito della Prefettura è consultabile il vademecum “Buone pratiche per una corretta convivenza con il lupo in aree agricole ed antropizzate”.

Nel frattempo alcuni esperti stanno visionando le immagini per cercare di capire la reale natura del presunto lupo avvistato in città.