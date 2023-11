Colto da malore mentre fa la spesa al supermercato, muore un uomo di 85 anni

Colto da malore mentre fa la spesa, nulla da fare per un 85enne. I fatti sono accaduti questo pomeriggio a Borgonovo. L’uomo si trovava all’interno di un supermercato intento a fare la spesa. Improvvisamente si è accasciato a terra.

I primi a intervenire sono stati due operatori sanitari fuori servizio, che si trovavano nel market per caso.

Un altro dei presenti è corso a recuperare il defibrillatore più vicino e in pochi istanti sono intervenuti anche i soccorsi del 118. Purtroppo per l’uomo, non c’è stato nulla da fare.