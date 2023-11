Maltempo, statale 45 ancora chiusa tra Bobbio e Marsaglia. Piacenza: in via Mischi cade un albero invadendo la carreggiata – FOTO

La forte pioggia lascia il posto al sole e finalmente si può parlare di una vera e propria tregua dal maltempo dei giorni scorsi che tanti problemi ha causato in Alta Val Nure in particolare. Ora i tecnici provinciali e i vigili del fuoco sono in azione per valutare eventuali danni, stabilità dei manufatti, cedimenti. Per ora resta chiusa la Statale 45 tra Bobbio e Marsaglia a causa di una caduta massi che ha interessato la carreggiata nel pomeriggio di ieri.

Disagi anche in città dove il forte vento di ieri ha messo a dura prova la stabilità di piante e rami. Non a caso un albero è caduto questa mattina in via Mischi, invadendo completamente la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la pianta precipitata. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito.