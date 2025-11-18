Maltempo, l’Emilia-Romagna pronta a mettere a disposizione mezzi e uomini per aiutare il Friuli-Venezia Giulia

La Regione Emilia-Romagna è pronta a mettere a disposizione uomini e mezzi della Protezione civile per aiutare le operazioni di soccorso e messa in sicurezza in corso in Friuli-Venezia Giulia colpita in queste ore da una drammatica ondata di maltempo.

“Abbiamo risposto positivamente alla richiesta avanzata dal coordinamento della Conferenza delle Regioni- spiega il presidente Michele de Pascale– e siamo pronti a inviare mezzi e persone qualora vi fosse necessità. Siamo vicini alle comunità colpite- prosegue il presidente- e le immagini drammatiche di oggi ci riportano alla mente quanto accaduto alle nostre negli ultimi due anni”.

“Oggi abbiamo l’ennesima conferma che i cambiamenti climatici sono una realtà dagli effetti potenzialmente distruttivi e che va contrastata con politiche rapide, efficaci e condivise con tutti i territori. È una sfida che ci riguarda tutti- chiude il presidente-, e che va messa in cima alle priorità del governo del Paese. Lontano dalle polemiche, ma con la voglia di agire rapidamente”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy