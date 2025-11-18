Maltempo, l’Emilia-Romagna pronta a mettere a disposizione mezzi e uomini per aiutare il Friuli-Venezia Giulia

La Regione Emilia-Romagna è pronta a mettere a disposizione uomini e mezzi della Protezione civile per aiutare le operazioni di soccorso e messa in sicurezza in corso in Friuli-Venezia Giulia colpita in queste ore da una drammatica ondata di maltempo.

 “Abbiamo risposto positivamente alla richiesta avanzata dal coordinamento della Conferenza delle Regioni- spiega il presidente Michele de Pascale– e siamo pronti a inviare mezzi e persone qualora vi fosse necessità. Siamo vicini alle comunità colpite- prosegue il presidente- e le immagini drammatiche di oggi ci riportano alla mente quanto accaduto alle nostre negli ultimi due anni”.

 “Oggi abbiamo l’ennesima conferma che i cambiamenti climatici sono una realtà dagli effetti potenzialmente distruttivi e che va contrastata con politiche rapide, efficaci e condivise con tutti i territori. È una sfida che ci riguarda tutti- chiude il presidente-, e che va messa in cima alle priorità del governo del Paese. Lontano dalle polemiche, ma con la voglia di agire rapidamente”.

