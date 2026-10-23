Arresto cardiaco e disostruzione pediatrica: il 24 ottobre al centro commerciale Gotico si imparano i gesti salvavita

Sapresti cosa fare se una persona accanto a te avesse bisogno di aiuto? Conoscere i gesti salvavita significa avere strumenti concreti per intervenire. Per questo, sabato 24 ottobre, dalle 9 alle 12, il Centro Commerciale Gotico di Piacenza ospiterà un mass training di rianimazione cardiopolmonare, gratuito e aperto a tutti.

L’appuntamento, promosso dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza e da Italian Resuscitation Council (IRC), si inserisce nel contesto della campagna “Viva! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare” e porta il primo soccorso tra i cittadini, in un luogo della vita quotidiana.

Durante la mattinata sarà possibile conoscere e provare le manovre di rianimazione cardiopolmonare, avvicinarsi all’uso del defibrillatore semiautomatico e scoprire le manovre di disostruzione pediatrica. Un’occasione per fare domande, mettersi alla prova e acquisire maggiore consapevolezza su come prestare aiuto.

L’invito è rivolto a tutta la comunità: genitori, nonni, giovani e chiunque desideri imparare qualcosa di utile per sé e per gli altri. Perché un’emergenza può riguardare una persona cara, un collega o qualcuno incontrato per caso, e conoscere i primi gesti da compiere può fare la differenza.

Sabato 24 ottobre, anche una sosta durante la spesa può diventare un’occasione per imparare a salvare una vita.