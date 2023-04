Manutenzione nel torrente Arda, conclusi i lavori tra Lugagnano e Vernasca 

Consolidamento di oltre cento metri di sponda fluviale, apertura della campata di un ponte e ricostruzione di opere idrauliche danneggiate. Si sono conclusi i lavori di manutenzione lungo il torrente Arda, nei comuni di Lugagnano Val d’Arda e Vernasca (Pc).

“È l’ultima tranche di un intervento che completa quanto già realizzato dopo il maltempo di fine 2019, e che prosegue. Obiettivo accrescere la sicurezza del territorio e di chi lo vive- spiega Irene Priolo, vicepresidente con delega alla Difesa del suolo e Protezione civile-. Il cantiere ha riguardato il fiume Arda immediatamente a valle della diga di Mignano, con un investimento di 110mila euro. Complessivamente, sale così a 190mila euro l’ammontare delle risorse destinate dalla Regione alla cura di questo tratto di fiume nell’arco di circa due anni”.

Le opere, a cura dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, hanno permesso di ripristinare l’officiosità idraulica e rafforzare le difese in un’area caratterizzata dalla presenza di numerosi canali soggetti a deviazioni, con il conseguente rischio di erosione delle sponde.

Le opere realizzate

All’altezza dell’abitato di Lugagnano si è proceduto al consolidamento di circa 110 metri di sponda con gabbioni cilindrici (burghe), alla riprofilatura e alla risezionatura dell’alveo del torrente.

È stata inoltre riaperta parzialmente una campata del ponte sulla Strada provinciale 21. Si tratta di un importante collegamento a servizio sia del vicino insediamento industriale che della diga di Mignano.

Più a valle, infine, in corrispondenza della confluenza del rio della Maista, si è realizzato una connessione tra il corso d’acqua e l’alveo di magra dell’Arda.

Altri gabbioni in massi sono stati collocati per la costruzione delle opere di difesa spondale.

Tutte le informazioni sui lavori in corso in Emilia-Romagna per la sicurezza del territorio si trovano sul sito: https://www.regione.emilia-romagna.it/territoriosicuro