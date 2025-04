Quest’anno la Maschera D’Oro 2025, il popolare concorso canoro organizzato dalla Famiglia Piasinteina, festeggia la sua cinquantesima edizione il 24 aprile al Teatro President. Inizio alle ore 21.

Il concorso canoro

Venne organizzato per la prima volta nel 1961 dall’allora presidente della Famiglia Piasinteina Giulio Lommi, che fece creare come premio una prestigiosa spilla in oro zecchino che diede nome al concorso. Maschera d’Oro non aveva alcun riferimento con le maschere di Carnevale, l’idea venne al cavalier Lommi seguendo un prestigioso concorso cinematografico romano “La maschera d’argento” famoso alla fine degli anni ’50 che come premio aveva proprio la spilla raffigurante una maschera in argento.

Il presidente della Famiglia Piasinteina chiamò il maestro Joseph Martini a dirigere una orchestra di professionisti per accompagnare i concorrenti. Il concorso per i primi anni si svolse nei saloni della Famiglia Piasinteina in via Scalabrini, alla fine degli anni sessanta e negli anni settanta visto il grande successo del concorso si rese necessario organizzare la finale al Teatro Politeama con ospiti prestigiosi quali Walter Chiari, Corrado Mantoni ed Alighiero Noschese. Al concorso hanno partecipato cantanti piacentini catapultati dal Teatro Politeama di Piacenza al Teatro Ariston di Sanremo quali Gianni Pettenati, Marina Fiordaliso e Mariangela Argentino. Proprio a Gianni Pettenati, recentemente scomparso, verrà dedicata l’edizione 2025 del Concorso con due amici professionisti che riproporranno durante la serata le più belle canzoni del mitico Gianni: la cantante ed attrice Elisabetta Viviani nota al grande pubblico per la canzone Heidi, un terzo posto al Festival di Sanremo nel 1982 con “C’è” ed il ruolo di co-protagonista nel film Asso di Adriano Celentano e Claudio Damiani autore chitarrista e cantante spesso sul palcoscenico ad accompagnare il mitico cantante piacentino.

Maschera D’Oro 2025 il 24 aprile al Teatro President

Il concorso si svolgerà quest’anno in una unica serata che si terrà giovedì 24 aprile al Teatro President di Piacenza con inizio alle ore 21,00. I concorrenti iscritti all’edizione 2025 del concorso canoro sono 25 di cui 16 di sesso femminile contro i soli 6 maschi. Confermati anche per l’edizione 2025 del concorso il direttore delle esecuzioni Marcolino Pacchiano e il presentatore Daniele Losi.

Informazioni

Posto unico non numerato € 12 – Soci Famiglia Piasinteina € 5

Prevendita : CITY BAR, Via Manfredi 33 da Lunedì a Sabato dalle ore 7 alle 19 . Info e prenotazioni: tel. 351 8728156 da lunedì a Sabato dalle 15 alle 19.