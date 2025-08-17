Massimiliano Cremona domina in Polonia e si aggiudica il titolo Europeo 2025 nella F/250

Massimiliano Cremona si aggiudica la prova unica del Campionato Europeo di Motonautica F/250 con quattro manche magistrali.

In Polonia, a Rogozno, il campione della Motonautica San Nazzaro ha vissuto due giorni perfetti, dominando nelle prove e in tutte e quattro le gare in programma tra sabato e domenica.

Per Massimiliano Cremona si tratta di un altro tassello di una carriera favolosa che, negli ultimi tre anni, lo ha visto vincere tre campionati Mondiali.

Massimiliano Cremona si aggiudica il titolo Europeo 2025

Una vittoria arrivata anche grazie al prezioso lavoro del team di San Nazzaro, che ha permesso al campione di alzare l’asticella e superare avversari sempre più competitivi.

Ora l’attenzione è rivolta al Campionato Mondiale, dove Massimiliano Cremona punta a conquistare il quarto titolo consecutivo.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy