Massimo Polledri confermato al Dipartimento Politiche Antidroga della presidenza del consiglio

Massimo Polledri è stato nominato per il secondo anno consecutivo “Esperto del DPA: Dipartimento Politiche antidroga”, sotto la Presidenza del Consiglio. Il Dipartimento, la cui delega è affidata al Sottosegretario di Stato, On. Alfredo Mantovano ha esteso il suo mandato alle droghe lecite come alcool e tabacco e alle nuove forme di dipendenza come gioco e dipendenze on line.

Per la prima volta l’Italia ha assunto la Presidenza del Gruppo Pompidou che comprende 41 Stati membri proprio su queste dipendenze. Proprio in questa settimana si sono svolti gli ultimi incontri interministeriali per il progetto di prevenzione, azione e contrasto contro il Fentanyl, potente molecola sintetica 100 volte più potente della morfina che ha causato circa 70 mila morti negli USA nell’anno passato.

La nomina è senza costi per lo stato. “Sono contento per la fiducia e ringrazio tra l’altro la Dr.ssa Bardasi che ha acconsentito all’incarico. L’impegno del Dipartimento sotto la giuda dell’On. Le Mantovano sta promuovendo interventi in tutti i campi del Governo. Recentemente abbiamo chiuso i criteri per la qualità delle Comunità Terapeutiche trovando l’accordo tra Comunità , Ministero della Salute, Regioni, dopo 20 anni dal precedente”.