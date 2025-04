Menopausa, la Placentia Half Marathon 2025 propone un convegno il 3 maggio. Peretti: “Se ne parla ancora troppo poco” – AUDIO

“Menopausa: una corsa verso il benessere”. La Placentia Half Marathon 2025 accende i riflettori con un convegno in programma sabato 3 maggio alle 16.30 al salone monumentale di Palazzo Gotico.

Un momento di confronto, sensibilizzazione e approfondimento dedicato a tutte le donne – ma anche ai loro familiari e amici – con l’obiettivo di fornire informazioni e indicazioni utili per affrontare con consapevolezza, cura di sé e positività una fase cruciale di cui si parla, però, ancora troppo poco.

La moderatrice del convegno Manuela Peretti

Un tema importante quello della menopausa. Soprattutto in questo presente dove la salute e il benessere delle donne acquisisce sempre più importanza, quindi è bello annunciare un evento che tratta questo argomento di cui si parla ancora poco o comunque male.

L’iniziativa, che nasce dalla collaborazione tra gli organizzatori della Placentia Half Marathon, la piacentina Manuela Peretti – ideatrice della seguitissima pagina social @manupausa – e l’Amministrazione comunale, mira a valorizzare e promuovere l’importanza dell’attività fisica come componente essenziale di uno stile di vita salutare ed equilibrato.

Oltre al convegno c’è un’ altra iniziativa

Sì, nella mattinata di domenica 4 maggio, ci sarà la “ManuPausa Marathon”, semplice tragitto di due km da compiere correndo o camminando in compagnia.

Come fare un passo avanti sul tema?

Renderlo meno un tabù. Serve meno vergogna nel parlarne e va affrontato di più il tema: menopausa e lavoro. In particolare perché le donne molto attive nel proprio mestiere un certo tipo di sintomatologia potrebbe influenzare le performance lavorative. Ne parleremo anche nel convegno.

Gli appuntamenti

Manuela Peretti, nel pomeriggio di sabato 3 maggio coordinerà le testimonianze numerose e autorevoli che si susseguiranno durante il convegno a Palazzo Gotico. Tra i saluti istituzionali in apertura, quello dell’onorevole Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere, promotrice del Gruppo interparlamentare sulla menopausa, che interverrà anche per spiegare cosa significhi porre il tema al centro dell’agenda politica.

Sarà invece la presidente della Società internazionale della Menopausa Rosella Nappi, docente di Ostetricia e Ginecologia all’Università degli Studi di Pavia, responsabile del Centro di procreazione medicalmente assistita, di Endocrinologia ginecologica e della menopausa del Policlinico San Matteo, a illustrare cambiamenti ormonali e sintomi legati a questa stagione della vita femminile. Alla prof.ssa Nappi sarà affidato anche il tema delle terapie ormonali e farmacologiche disponibili per contenere e prevenire i disturbi psicofisici legati ai cambiamenti naturali del corpo in età matura, nonché il focus sulla relazione di coppia e sulle strategie che possono aiutare a mantenere complicità e sinergia tra i partner in un momento delicato, in cui le trasformazioni del fisico impattano anche sull’armonia interpersonale.

Martina Colombari

A dare voce alla sfida di affrontare la menopausa con positività e consapevolezza sarà l’attrice e conduttrice televisiva Martina Colombari, da sempre impegnata nella promozione di uno stile di vita sano e attivo, che nel corso del pomeriggio porterà anche l’esempio del movimento come vera e propria terapia naturale.

Contesto lavorativo

Il dibattito si incentrerà poi sugli aspetti legati alla menopausa nel contesto lavorativo, presentando anche alcune buone pratiche aziendali con l’intervento ulteriore dell’onorevole Semenzato accanto a Nicoletta Orthmann, direttrice medico-scientifica della Fondazione Onda Ets e Giorgia Abeltino, manager di Google Arts & Culture e promotrice del progetto “menogooglers”.

Sarà infine Elvira Grandone, docente associata di Ostetricia e Ginecologia dell’Università degli Studi di Foggia, responsabile dell’Unità di Emostasi e Trombosi della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e presidente eletta della Società italiana per lo studio dell’Emostasi e della Trombosi, ad affrontare il tema purtroppo fortemente attuale della violenza di genere e delle conseguenze, inevitabilmente negative, sul benessere delle donne.

L’evento, gratuito, si può riassumere nelle parole della sua ideatrice, Manuela Peretti: “Ogni passo che faremo insieme contribuirà a cambiare la narrazione sulla menopausa, dimostrando che la salute e il benessere delle donne riguardano tutti noi”.