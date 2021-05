Tornano, finalmente, i Mercanti di Qualità. Appuntamento domenica 9 maggio a Rivergaro con il “Mercato straordinario di primavera”, stand aperti dalle 8 alle 19. Un’occasione da non perdere, considerata anche la giornata speciale, ovvero la Festa della Mamma. Fiori e piante, enogastronomia, abbigliamento firmato, calzature, accessori moda, intimo, articoli per la casa, oggettistica e tanto altro: “E non mancheranno ovviamente i prodotti tipici piacentini, perché in primis vogliamo essere vetrina e opportunità per tutto il nostro territorio”, spiega Gloriana Tironi, presidente del Consorzio Mercanti di Qualità di Piacenza. La sensazione, dunque, è che col passaggio in zona gialla si possa tornare ad assaporare un po’ di normalità.

“In generale, per quanto ci riguarda, resta di fondamentale importanza il Made in Italy, tutti prodotti selezionati dai nostri operatori”.

Dopo Rivergaro, i Mercanti di Qualità faranno tappa a Travo, poi Gossolengo il 23 maggio, mentre l’ultima domenica di maggio approderanno a Caorso.

“E’ un ritorno importante ovviamente per il nostro consorzio – continua Tironi – ma allo stesso tempo pensiamo, e speriamo, di portate animazione e benefici anche alle altre attività della zona, come bar e ristoranti, che hanno patito molto le chiusure. Ricominciare in sicurezza è importante per tutti, per i Mercanti di Qualità ma non solo“.

“Certamente anche per il nostro settore è stato un periodo molto duro, siamo stati fermi a lungo: considerate che molti dei nostri operatori sono fieristi e la loro attività è strettamente vincolata a eventi e manifestazioni. Insomma tantissimi operatori hanno sofferto molto. Ora però siamo finalmente tornati e vi aspettiamo numerosi!“.

I Mercanti di Qualità hanno una pagina Facebook dove è possibile trovare qualsiasi informazione.