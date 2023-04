Mercato coperto di Campagna Amica, arrivano le “agriscampagnate” e i laboratori di Masterkids Italia

Agriscampagnata a km zero al Mercato Coperto di Campagna Amica. E’ il tema dell’iniziativa in programma questo fine settimana in via Farnesiana,17 a Piacenza.

L’occasione è la festa a tema di Campagna Amica che a Piacenza darà avvio a una stagione di proposte per picnic e grigliate all’aria aperta.

Da questo fine settimana infatti gli allevatori delle aziende Podere Casa Chierica e di Nava e i pescatori liguri di Mistral proporranno i kit per le grigliate, mentre saranno disponibili anche agri-bag di Campagna Amica per organizzare agriscampagnate. Il tutto ad arricchire l’ampia offerta per la spesa sostenibile, di stagione e di qualità ma anche gli apri aperitivi e i menù contadini, nel segno dei prodotti e dei valori che nascono dalla nostra agricoltura. Tra le iniziative in programma vi sono anche i laboratori di cucina per bambini a cura di MasterKids Italia, questa domenica 30 aprile dalle 10 alle 12.

Si ricordano gli orari del Mercato Coperto di Campagna Amica di Piacenza: il venerdì dalle 16 alle 21, il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 14.