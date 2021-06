Domenica 20 giugno è in programma un mercato straordinario dei Mercanti di Qualità nel Comune di Gossolengo. Una giornata di festa tra i banchi di alto livello della nota manifestazione, intrattenimento per bambini, artisti di strada e la gastronomia con la locale Pro Loco.

Purtroppo la Fiera Comunale è stata rimandata di un anno – spiega a Radio Sound l’Assessore al Commercio Lorena Perotti – perché purtroppo i Decreti non hanno dato il tempo necessario all’Amministrazione per poterla organizzare, ma abbiamo comunque voluto mantenere un evento vivo sul territorio. Con tutte le attenzioni del caso del periodo che stiamo vivendo è giusto ritornare, anche se a piccoli passi, alla normalità. E’ quello che abbiamo riscontrato anche negli ultimi eventi organizzati molto seguiti dalla cittadinanza. Siamo vicini al settore del commercio che ha passato un periodo durissimo durante le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. In particolare spero che i commercianti possano trarre beneficio da eventi come questo lavorando tutti assieme. Questa è sempre la nostra direzione“.

L’amministrazione Comunale durante il mercato eseguirà la cerimonia della Consegna della Costituzione ai neo diciottenni. Sono stati invitati ben 63 ragazzi. Durante la cerimonia sarà presente il Prefetto Dott.ssa Daniela Lupo. Inoltre sono state invitate le Autorità del territorio e i rappresentanti delle associazioni del territorio che illustreranno ai neo diciottenni le attività svolte. Soprattutto nella speranza di accogliere “nuove leve” e trasmettere i valori associativi.

Al pomeriggio alle ore 17.00 è previsto un appuntamento degli artisti di strada “Tadam”. Si tratta di spettacoli di giocoleria, acrobatica a terra e equilibrio, adatta a tutte le età.