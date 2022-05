“Metamorfosi dell’animo” in scena al Teatro Gioia l’11 maggio

Al Teatro Gioia di Piacenza gli esiti del laboratorio teatrale 2021/2022 del Liceo Artistico Cassinari condotto da Pino L’Abbadessa. Appuntamento mercoledì 11 maggio alle ore 20.30 con “Metamorfosi dell’animo”, liberamente ispirato a Maurits Cornelis Escher, ospitato da Teatro Gioco Vita nel cartellone Pre/Visioni, la sezione della stagione di prosa dedicata in modo particolare agli esiti di laboratori teatrali e proposta con Fondazione Teatri, Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

In scena Alessandro Aleksej Antonelli, Emma Bacchetta, Ginevra Barani, Alice Buschi, Alice Guglielmetti, Iris Lico, Chantal Emily Marino, Elma Omerovic, Emilia Robustelli, Carlotta Sali, Costanza Stefanelli, Giacomo Tassini, Ada Tenca, Vanessa Vincini, Elisabetta Zanrei, Nicole Zupancic.

Conduzione e messa in scena sono di Pino L’Abbadessa, il coordinamento didattico di Samantha Oldani, Lucia Montuori e Cecilia Gualandi. L’evento è dedicato alla memoria della Prof.ssa Rossella Groppi.

“Encounter” (Incontro), litografia del 1944, è una delle opere più conosciute che l’incisore e grafico olandese Maurits Cornelis Escher produsse durante la guerra. All’interno di uno spazio riflesso su più piani, figure umane bianche e nere si muovono e camminano su una sorta di ring circolare, per incontrarsi in primo piano, e stringersi la mano. L’ottimista bianco ha la mano aperta come gesto di amicizia, e il pessimista nero ha il dito alzato come avvertimento; il gesto di stringersi la mano, coppia dopo coppia, incoraggia gli uomini ad incontrarsi, e superare contrasti e divisioni, a maggior ragione in tempi di guerra.

La litografia di Escher è così punto di partenza e stimolo progettuale per il gruppo interclasse di studenti del Liceo Artistico Cassinari che hanno partecipato al laboratorio teatrale 2021/22. Training fisico, utilizzo dello spazio e relazioni interpersonali, scrittura drammaturgica, parole e suoni corporei, sono gli elementi determinanti il percorso espressivo, per un incontro a tutto tondo tra Scuola e Teatro, su un piano di totale condivisione.

L’evento teatrale, che viene presentato al Teatro Gioia grazie alla condivisione del Teatro Gioco Vita, vuole essere momento di sintesi del percorso di lavoro compiuto, e testimone dimostrativo delle esperienze e delle trasformazioni che gli allievi hanno vissuto durante i quasi quattro mesi di attività laboratoriale. Metamorfosi dell’animo, attraverso l’opera di Escher, ci invita a guardare la nostra vita oltre l’apparente e a seguire il flusso degli eventi, per coglierne evoluzioni e cambiamenti.

Informazioni e biglietteria

TEATRO GIOIA via Melchiorre Gioia 20/a – Piacenza – tel. 0523.1860191

Biglietti posto unico euro 5 / ridotto di cortesia euro 1

Prevendita presso la biglietteria di Teatro Gioco Vita in via San Siro 9 (apertura dal martedì al venerdì ore 10-13); la sera dello spettacolo la biglietteria è attiva al Teatro Gioia dalle ore 19.30.

Per informazioni: TEATRO GIOCO VITA – via San Siro, 9 – Piacenza tel. 0523.315578 info@teatrogiocovita.it