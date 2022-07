Cinque migranti nascosti nel vano di un tir, stremati dal caldo chiedono aiuto: salvati all’autogrill Trebbia Nord

Erano nascosti all’interno di un vano metallico di un’autocisterna, salvati cinque migranti. I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di oggi all’area di servizio Trebbia Nord, sull’A21, in direzione Torino. Alcune persone presenti nel piazzale dell’autogrill hanno iniziato a udire rumori e grida d’aiuto provenire da un tir, un’autocisterna proveniente dalla Serbia e diretta in Francia. Subito i presenti hanno capito trattarsi di persone e hanno cercato di capire da dove provenissero i lamenti.

I cinque viaggiatori clandestini sono stati liberati da un vano metallico collocato nei pressi delle ruote del tir: a quanto pare avevano deciso di raggiungere la Francia viaggiando di nascosto all’interno del camion, ma le elevate temperature potrebbero averli messi in forte difficoltà spingendoli a chiedere aiuto. Sul posto è intervenuto il 118 e la polizia stradale: si tratta di quattro uomini e una donna, si trovano in buone condizioni di salute. Ora le autorità cercheranno di capire la loro nazionalità e sottoporrà il gruppo alle visite mediche previste in questi casi.