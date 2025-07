Nonostante il dramma la Misericordia non rinuncia alla solidarietà: due televisori in dono alla Dialisi

Un gesto commosso e carico di significato. In un momento particolarmente difficile per l’associazione Misericordia Piacenza ODV – colpita nei giorni scorsi da un grave incendio che ha distrutto diversi mezzi di soccorso – arriva un segno concreto di vicinanza e cura: la donazione di due televisori alla sala dialisi del reparto di Nefrologia dell’ospedale. I dispositivi,acquistati tempo prima dell’incendio e custoditi in un magazzino esterno rimasto illeso, andranno a migliorare la qualità del tempo trascorso da chi, ogni settimana, affronta lunghe ore di trattamento.

«Ringraziamo di cuore la Misericordia per il sostegno che ha voluto offrirci, in un momento per loro particolarmente impegnativo», ha dichiarato Roberto Scarpioni, direttore del reparto. «La nostra collaborazione è iniziata da tempo: ci hanno già fornito carrozzine, termometri e altri strumenti utili, sempre con grande generosità. Ora, con questi televisori, possiamo offrire un conforto in più ai pazienti che devono sottoporsi alla dialisi tre volte a settimana, per sedute di tre o quattro ore. Contribuiranno a migliorare la qualità della loro permanenza, non solo offrendo un supporto durante le cure mediche, ma anche permettendo la proiezione di filmati informativi e educativi».

Importanteil ruolo di Simona Lascani, coordinatrice di Nefrologia e dialisi, che si occupa di organizzare e programmare i flussi e itrasporti delle centinaia di pazienti che accedono al servizio tutti i giorni. È lei ad aver intercettato il bisogno e ad averlo condiviso con la Misericordia.

«Con Simona ci sentiamo spesso – hanno raccontato Marisa Marengoni, vicegovernatore provinciale della Misericordia di Piacenza, ed Ernesto Carolfi, responsabile dell’Associazione – e quando ci ha detto che servivano nuovi televisori, ci siamo attivati. Come Misericordia, destiniamo ogni anno i fondi a progetti utili alla comunità. Questa necessità ci è sembrata importante. La richiesta è partita due mesi fa. Per fortuna i televisori erano in un deposito sicuro e oggi siamo felici di averli consegnati».

«A nome dell’Azienda – ha commentato Andrea Contini, direttore assistenziale – desidero ringraziare Misericordia per questo gesto di grande generosità, solidarietà e per la costante vicinanza che ha sempre dimostrato. La donazione di questi televisori, destinati alla sala dialisi del nostro ospedale, rappresenta non solo un contributo materiale, ma soprattutto un segno concreto di attenzione e cura verso i nostri pazienti. Il valore di questo gesto assume oggi un significato ancora più profondo, alla luce delle difficoltà che l’associazione sta affrontando. Sono convinto che da ogni crisi si possa uscire rigenerati e più forti. A nome di tutti, vi auguro di ripartire con rinnovata energia e determinazione, più forti di prima».

