Le modifiche alla viabilità in città e provincia

Si comunica che, per consentire l’operatività di alcuni automezzi di una troupe televisiva della Rai, domenica 24 settembre, dalle ore 14.30 alle 16.30, in via Vescovado, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Roma e quello via Guastafredda, è istituito il divieto di circolazione, dall’osservanza del quale sono esonerati gli stessi mezzi Rai che con la massima cautela e l’ausilio di movieri potranno percorrere via Vescovado in direzione di via Roma.

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa di aver accolto l’istanza presentata dalla società che eseguirà i previsti lavori di posa fibra ottica nel territorio comunale di Zerba, volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale lungo la Strada Provinciale n. 18. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, lungo la Strada Provinciale n. 18 di Zerba, dalla progressiva km 0+000 circa alla progressiva km 8+590 circa, dalle ore 08:00 alle ore 19:00, dal giorno 25.09.2023 al giorno 20.12.2023

(esclusi festivi), nel territorio comunale di Zerba.