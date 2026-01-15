Monopattino “truccato” sul Corso, poteva raggiungere 87 chilometri orari: interviene la polizia locale, mezzo sequestrato

Prosegue con continuità e determinazione l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Piacenza, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, al rispetto delle regole che disciplinano la micromobilità urbana e all’utilizzo di mezzi elettrici come monopattini e biciclette.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, durante un servizio di pattugliamento in pieno centro storico, gli agenti sono intervenuti sul Corso Vittorio Emanuele fermando un monopattino elettrico sul quale viaggiavano due giovani: alla guida un 19enne di origine algerina, con a bordo un passeggero di 22 anni. Entrambi circolavano senza casco protettivo, il cui utilizzo è obbligatorio per legge, e già a un primo controllo il mezzo è apparso non conforme.

Gli accertamenti tecnici successivi hanno confermato una situazione di particolare rilevanza: il monopattino risultava infatti modificato rispetto alle caratteristiche consentite, con la presenza di due motori per una potenza complessiva di 2400 watt, a fronte dei 500 watt massimi ammessi dalla normativa, ed era in grado di raggiungere una velocità di circa 87 km/h, ben oltre il limite di 20 km/h previsto sulle carreggiate urbane e di 6 km/h nelle aree pedonali.

Una condizione che trasformava il mezzo in un veicolo estremamente pericoloso per l’incolumità di chi lo utilizzava e per quella di pedoni e altri utenti della strada, soprattutto in un contesto delicato e molto frequentato come il centro cittadino. Alla luce delle violazioni riscontrate, la Polizia Locale ha proceduto al sequestro del monopattino finalizzato alla confisca e alla contestazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

L’episodio si inserisce in un’attività di controllo costante: da gennaio a dicembre 2025 i verbali elevati dalla Polizia Locale di Piacenza per violazioni relative ai monopattini elettrici sono stati complessivamente 242, mentre nello stesso periodo gli incidenti stradali che hanno coinvolto monopattini elettrici sono stati 34. Numeri che confermano l’importanza di un uso corretto e responsabile di questi mezzi.

I monopattini elettrici, assimilati ai velocipedi, possono circolare esclusivamente in ambito urbano e solo nel rispetto di precise condizioni: devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti, non possono superare i limiti di velocità stabiliti, non è consentito trasportare passeggeri, animali o oggetti, è vietato circolare sui marciapiedi o contromano e durante la guida non è ammesso l’utilizzo del telefono cellulare.

È inoltre obbligatorio indossare il casco protettivo, sia per i minorenni che per i maggiorenni, e utilizzare dispositivi di illuminazione e indumenti ad alta visibilità nelle ore serali e notturne.

La Polizia Locale di Piacenza conferma che i controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi con l’impiego di strumentazione specifica, per verifiche sempre più puntuali e immediate, ribadendo che la sicurezza stradale passa dal rispetto delle regole e che ogni intervento di prevenzione rappresenta una tutela concreta per l’intera comunità.

