Mons Manfredini sarà ricordato con una messa in Cattedrale domenica 17 dicembre alle 18,30

Mons Manfredini sarà ricordato con una messa in Cattedrale domenica 17 dicembre alle ore 18.30 a 40 anni dalla morte, avvenuta il 16 dicembre 1983 a Bologna, città che lo aveva accolto come arcivescovo il 30 aprile di quello stesso anno. La celebrazione è presieduta dal vescovo mons. Adriano Cevolotto. Insieme a mons. Manfredini, si ricorderanno tutti i Vescovi defunti.

Mons Manfredini e Piacenza

Mons. Manfredini ha guidato la Chiesa piacentina dal 1969 al 1983. Nel capoluogo emiliano viene invece ricordato nel corso di una messa con il cardinal Matteo Maria Zuppi sabato 16 dicembre alle ore 11 in Cattedrale. Vi prende parte anche una delegazione di piacentini.

Iniziative del tempo dell’avvento

Sempre domenica 17 in Cattedrale a Piacenza proseguono le iniziative del tempo di Avvento. Alle 16.45 terza e ultima tappa per i Vesperali, appuntamento di musica e parole fatto di storie personali di ricerca umana e spirituale. La giornalista Barbara Tondini intervista l’attrice Claudia Penoni. L’incontro è accompagnato dalle musiche proposte del maestro Federico Perotti, organista della Cattedrale. Alle 18, prima della messa, sono in programma i vespri.

Le offerte

Domenica 17 in diocesi è anche la giornata dell’Avvento di carità; le offerte raccolte alle messe nelle parrocchie saranno destinate a sostenere le opere di carità promosse dalla Caritas diocesana.