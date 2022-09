Morbo di Alzheimer: il 21 settembre è la Giornata Mondiale. Il Dottor Turano: “Importanti servizi attivati a Piacenza. Su 5mila pazienti seguiti il 60% soffre della forma più comune di demenza” – AUDIO

Morbo di Alzheimer: il 21 settembre è la Giornata Mondiale. A Piacenza fino alle ore 19 sul Pubblico Passeggio, angolo Liceo Respighi, è presente il Gazebo informativo dell’associazione Alzheimer Piacenza. Il Dottor Pasquale Turano Direttore di Geriatria territoriale dell’Ausl ha parlato a Radio Sound degli ultimi servizi attivati sul territorio. A Piacenza sono seguiti circa 5mila pazienti che soffrono di demenza, il 60% ha disturbi legati al morbo di Alzheimer.

“Abbiamo attivato alcuni servizi che danno possibilità di comunicare con la popolazione. In particolare è stato aperto un centro d’ascolto di ascolto per la demenza e un centro nato in collaborazione con l’Associazione Alzheimer Piacenza, con i familiari dei pazienti, con l’Ordine dei Medici e finanziato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Il centro è aperto 24 ore con un numero di segreteria telefonica. Sono previsti momenti di interfaccia diretta con operatori, soprattutto con la psicologa, altrimenti si può lasciare il proprio numero di telefono ed entro 24/48 ore si viene richiamati. Il numero del Centro Ascolto per la Demenza è: 0523/317512“.

In tema di Alzheimer, cosa significa alzare l’asticella nel futuro?

“Significa soprattutto fare prevenzione! Arrivare il prima possibile, quindi avere una diagnosi tempestiva in modo tale che le persone possano essere indirizzate in un percorso specifico”.

Morbo di Alzheimer: Giornata Mondiale. AUDIO INTERVISTA