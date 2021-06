Tentano di strapparle l’orologio dal polso, lei morde la mano del bandito e lo mette in fuga.

Ancora una rapina a un passante per strappare un prezioso Rolex dal polso. I fatti sono accaduti mercoledì scorso in via Sant’Apollonia, in centro storico. Una donna di 46 anni stava portando a spasso il proprio cane in tarda serata quando le si sono avvicinati due uomini, descritti come nordafricani.

Fingendo inizialmente di rivolgere complimenti al cane, uno dei due ha poi tentato di strappare l’orologio dal polso della malcapitata.

Tentato, è il caso di dirlo, perché la 46enne ha letteralmente morso la mano del rapinatore.

Sentendo le urla e il parapiglia è intervenuto il marito ma i due malviventi si erano già dati alla fuga. Sul posto la polizia che ha avviato le indagini del caso.