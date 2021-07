“Morricone History” all’Estate Farnese, giovedì 1° luglio

Appuntamento ricco di suggestioni, giovedì 1° luglio alle 21.30, per il cartellone dell’Estate Farnese. L’Orchestra Ensemble A. Modigliani, diretta dal pianista e arrangiatore Simone Giusti con la presenza del soprano Costanza Gallo, si esibirà in “Morricone History”, un concerto che sa tanto di storia del cinema. La regia è dell’artista lucchese Emiliano Galigani per un’iniziativa promossa da Teatro Gioco Vita.

Trenta elementi eseguiranno le più grandi colonne sonore di sempre composte dal grande maestro. “Morricone History” è uno spettacolo che parte dalle prime collaborazioni di Morricone per i film di Sergio Leone, fino ad arrivare alle musiche realizzate per Hollywood, grazie alle quali il compositore è diventato icona mondiale con due premi Oscar e una stella sulla Walk of Fame: “Abbiamo voluto dedicare uno spettacolo a un genio della musica – sono le parole del regista Emiliano Galigani – proseguendo un percorso che avevamo iniziato nel 2016. Lo spettacolo non sarà solo un modo di ascoltare dal vivo le musiche del maestro, ma anche di vedere il percorso storico delle sue creazioni, grazie a videoproiezioni che seguiranno l’evoluzione delle collaborazioni che Morricone ha realizzato a partire dagli anni Sessanta, fino al suo secondo Oscar per la colonna sonora di Hateful Eight di Quentin Tarantino.”

Un evento spettacolare, quindi, per ripercorrere la carriera artistica di uno dei più importanti, prolifici e influenti compositori cinematografici di tutti i tempi, che ha scritto le musiche per più di 500 film e serie TV, oltre che opere di musica contemporanea. Saranno proposti, tra gli altri, brani tratti da “C’era una volta il West”, “The Mission”, “C’era una volta in America”, “The Hateful Eight”, “Per un pugno di dollari”, “Nuovo Cinema Paradiso”. “Morricone History” è l’occasione per ripercorrere la carriera straordinaria di un genio e delle sue musiche che sono ormai parte della nostra memoria, individuale e collettiva.