La più grande mostra mai realizzata sulla malattia di Alzheimer, inaugurazione l’8 marzo a Fiorenzuola

Sabato 8 marzo verrà inaugurata la più grande esposizione mai realizzata sulla malattia di Alzheimer a cura dell’Associazione Alzheimer Piacenza o.d.v. L’appuntamento è per le ore 11,00 presso il Centro Commerciale I Cappuccini di Fiorenzuola in via Kennedy 2 alla presenza delle autorità e dei rappresentanti locali e nazionali dell’Associazione.

Nell’occasione verrà presentato il grande spazio di 200 mq che ospiterà eventi, incontri, la mostra ‘Visione parziale’ e momenti di proiezioni dello spettacolo ‘La memoria perduta’.” Per tutto il mese di marzo, il pubblico potrà accedere liberamente e avere informazioni sulla malattia che colpisce milioni di persone.

Nella mattinata dell’8 marzo saranno presenti all’inaugurazione, assieme ad altri ospiti, Andrea Gelati,

presidente dell’associazione Alzheimer Piacenza ODV, l’avv. Mario Possenti per la Federazione

delle Associazioni Alzheimer d’Italia, Il dott. Paolo Paolello, responsabile dei Centri per Disturbi

Cognitivi di Fiorenzuola e Corte Maggiore dell’AUSL di Piacenza, ed il Vice Sindaco del Comune di

Fiorenzuola d’Arda, sig.ra Pizzelli Paola.

L’Alzheimer è purtroppo una patologia in aumento e, con la durata della vita che si è allungata, interessa un’ampia fascia della popolazione. Si tratta di una malattia definita ormai una priorità di salute pubblica che coinvolge non solo il malato, ma l’intero nucleo familiare. Saperne di più, conoscere i campanelli d’allarme, informarsi sui servizi e le terapie è importante.

La grande esposizione al Centro Commerciale I Cappuccini di Fiorenzuola d’Arda si pone la finalità di promuovere la prevenzione sulla demenza, fornendo informazioni, consigli e, attraverso immagini e proiezioni, sensibilizzare la cittadinanza.

Tanti ricordi svaniscono

Il pubblico infatti potrà vedere la mostra di gigantografie “Tanti ricordi svaniscono” tratte dal libro “Visione parziale” di Carly Smith Henderson, diario e prima testimonianza di un malato di Alzheimer. Durante il mese verranno organizzati dei momenti di proiezione de “La memoria perduta” spettacolo di prosa, con musica e danze sul tema dell’Alzheimer. Tematica che viene affrontata attraverso l’incontro e la collaborazione dei due scopritori della malattia di Alzheimer il dottor Alois Alzheimer e del suo prezioso collaboratore italiano Gaetano Perusini. Di quest’ultimo si è parlato poco e molti non conoscono l’importanza di questo dottore che ha giocato un ruolo fondamentale nello studio della malattia. Lo spettacolo racconta inoltre la storia di Augusta, la prima paziente nota.