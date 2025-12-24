Murales per Giorgio Armani, Tagliaferri (FdI): “Bene l’iniziativa, ma Piacenza poteva e doveva fare di più”

“Il murales dedicato a Giorgio Armani è senza dubbio un’iniziativa apprezzabile, dal valore simbolico e culturale, e va riconosciuto il merito dell’artista e del progetto. Così come va sottolineata, ancora una volta, l’eleganza e la discrezione della famiglia Armani, che anche in questa occasione ha dimostrato uno stile che non è certo quello della polemica o delle rivendicazioni. Lo dichiara Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, commentando il via libera al murales promosso dal Comune di Piacenza.

“Proprio per questo –– dispiace constatare che Piacenza si sia fermata al minimo indispensabile, quando invece avrebbe potuto e dovuto fare molto di più per onorare uno dei suoi figli più illustri, un uomo che ha portato il nome di Piacenza nel mondo con sobrietà, talento e visione”.

UNA RISOLUZIONE BLOCCATA, UN’OCCASIONE PERSA

“Subito dopo la scomparsa di Giorgio Armani – ricorda il consigliere regionale – ho presentato una risoluzione in Assemblea legislativa regionale con proposte concrete:accelerare i tempi per l’intitolazione di una via o una piazza a Piacenza, organizzare una mostra dedicata ad Armani presso l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, valorizzandone il legame con il territorio. Eppure, a distanza di mesi, la Regione e il Partito Democratico non hanno ancora consentito nemmeno la discussione dell’atto in Aula. Nessun confronto, nessuna calendarizzazione, nessuna risposta politica”.

IL COMUNE E IL SINDACO DOVE SONO?

“Si apprezza il murales – sottolinea Tagliaferri – ma non può essere l’unico segnale. Il Comune e la sindaca Katia Tarasconi avrebbero potuto assumere un ruolo più forte e più rapido, dando un indirizzo chiaro e all’altezza della figura di Armani. Il tempo che “serve per condividere” rischia di diventare, ancora una volta, tempo perso”.

“La famiglia Armani, con grande stile, ha detto grazie. La città, invece, continua a rimandare. A Piacenza, evidentemente, l’eleganza non basta mai per accelerare le decisioni, ma è più che sufficiente per coprire i ritardi. E così, mentre il mondo celebra Giorgio Armani, qui ci accontentiamo di dire che “ci stiamo pensando”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy