La rassegna di narrazioni storiche “Racconti d’estate” torna con due eventi il 12 e 19 agosto

La stagione 2023 della rassegna di narrazioni storiche «Racconti d’estate» torna con due eventi ambientati a Pizzighettone, in programma fra il 12 e il 19 agosto.

Lungo percorsi guidati nella cornice serale delle antiche mura presso il fiume Adda (illuminate con torce e fiaccole) vanno in scena due congiure che furono ordite nel XV secolo e che ebbero come protagonista il condottiero, signore di Piacenza e duca di Milano Francesco Sforza.

La prima iniziativa si svolge sabato 12 agosto alle 21:30 e s’intitola “Pizzighettone 1449: intrigo al castello”.

Nel 1449 Francesco Sforza (che oltre a Piacenza controllava Cremona, Pavia, Novara, Parma, Alessandria e Tortona) era in guerra contro la Repubblica Ambrosiana di Milano e la Repubblica di Venezia per il dominio sul capoluogo lombardo.

Il comandante del castello di Pizzighettone Antonio Crivelli, al soldo dello stato milanese, offrì la roccaforte al capitano sforzesco.

Ne seguì una trattativa segreta che si concluse con il passaggio di Antonio dalla parte degli Sforza. Dopo aver ricevuto una cospicua somma di denaro, il castellano consegnò la fortezza al signore di Piacenza, avviato a divenire in pochi mesi duca di Milano (1450).

Il secondo appuntamento è per sabato 20 agosto alle 21:30 con “Napoli 1465: la vendetta del condottiero”.

Dopo la conquista del ducato lombardo Francesco Sforza riuscì a terminare la guerra con la repubblica veneziana e a costruire in Italia una rete di alleanze politico-militari basata sulla Pace di Lodi e sulla Lega Italica (1454).

Questi accordi intendevano garantire l’equilibro fra le potenze della Penisola ma trovavano un avversario nel più agguerrito rivale del duca: il capitano di ventura Jacopo Piccinino.

Già feudatario di varie terre piacentine e parmensi (come le odierne Borgonovo Val Tidone, Borgo Val di Taro, Castell’Arquato, Compiano, Fidenza, Fiorenzuola d’Arda, Pellegrino Parmense e Solignano), Jacopo era un leader carismatico con molto seguito ma privo d’uno stato proprio: rappresentava perciò una minaccia sia per il duca milanese sia per il suo sistema di potere.

Francesco Sforza imbastì una cospirazione insieme al re napoletano Ferdinando d’Aragona per eliminare lo scomodo venturiero. Il complotto fu portato a compimento dal monarca aragonese nell’estate 1465 all’interno del Castelnuovo di Napoli, dove Jacopo fu assassinato.

Le rappresentazioni del 12 e del 19 agosto non si limitano alle biografie e alla cronologia dei fatti ma affrontano vari aspetti del periodo compreso fra tardo Medioevo e Rinascimento: arte, credenze, curiosità, economia e società.

Attiva dal 2010, la rassegna «Racconti d’estate» ha toccato la Toscana, il Piemonte, la Lombardia, la Liguria e l’Emilia-Romagna, incluso il Piacentino (ha fatto tappa nei territori di Piacenza e di Alta Val Tidone durante gli anni 2016-2019).

Ispirati al teatro di narrazione, i due eventi pizzighettonesi sono organizzati dal «GVM».

La partenza avviene dall’Ufficio Informazioni di Piazza d’Armi (lato cerchia muraria). I percorsi si sviluppano in parte all’interno di ambienti coperti. Le manifestazioni si svolgono anche in caso di maltempo. Info: telefono 349 2203693, Facebook raccontidestate, web www.davide.info/it/racconti-d-estate.html