Fermato dalla polizia, nascondeva una roncola e un coltello: su di lui pendeva una condanna per rapina

Passeggiava a piedi lungo via Colombo e alla vista della volante ha iniziato ad accelerare il passo, così gli agenti lo hanno fermato.

L’uomo non aveva alcun documento con sé e così i poliziotti lo hanno condotto in questura per accertamenti. Perquisendolo, gli agenti lo hanno trovato in possesso di una roncola, di un coltello e di droga.

A questo punto gli operatori hanno sequestrato il tutto e hanno fotosegnalato l’individuo. Dai controlli è emerso che sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano per una rapina commessa nel capoluogo lombardo ad inizio 2023.

Si tratta di un marocchino, irregolare sul territorio nazionale. Si trova ora in carcere.