Nascondono droga nella struttura d’accoglienza e rubano la borsetta a una donna, nei guai due minorenni

Furto aggravato e detenzione di droga ai fini di spaccio, due minorenni nei guai e uno arrestato. E’ l’esito dell’indagine condotta dalla polizia di Piacenza. Nella notte tra venerdì e sabato le Volanti sono intervenute presso una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Infatti era stata trovata dal personale in servizio presso la struttura, della sostanza stupefacente occultata all’interno della stanza assegnata ad un ospite ma occupata abusivamente da altri due. E questi due all’interno vi avevano stoccato quasi mezzo etto di hashish ed un bilancino di precisione.

Gli operatori delle Volanti si sono accorti che i due minori che stavano denunciando per detenzione ai fini di spaccio corrispondevano alla descrizione dei ladri fornita da una donna. Donna che poco prima in viale Sant’Ambrogio era stata derubata della borsetta da sei giovani, che si erano poi dati alla fuga.

Le successive indagini della Squadra Mobile hanno permesso di raccogliere gravi elementi a carico del primo minore. Era lui che aveva fisicamente asportato la borsetta. Ma gli stessi elementi hanno permesso di denunciare in concorso il secondo. All’esito degli accertamenti, hanno quindi sottoposto il primo a fermo per il reato di furto pluriaggravato. Po lo hanno associato presso il Centro di Prima Accoglienza dell’Istituto Penale Minorile di Bologna.

All’esito dell’udienza di convalida, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha chiesto l’applicazione della custodia cautelare in carcere a carico del minore. Misura che è stata quindi irrogata dal GIP. L’indagato veniva quindi associato presso l’Istituto Penale Minorile dove si trova tuttora. Sono in corso ulteriori indagini volte ad individuare gli altri quattro complici del furto datisi alla fuga.