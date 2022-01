Nazionale, sorpresa Mancini: convocato il talento piacentino Nicolò Fagioli

Attraverso una nota sul sito ufficiale della FIGC, sono stati resi noti i nomi dei 35 calciatori convocati dal CT Roberto Mancini per lo stage previsto dal 26 al 28 gennaio, in vista dei play off di qualificazione al Mondiale.

Prima chiamata per sette calciatori tra cui spicca il nome del talento piacentino Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Juve, attualmente in prestito alla Cremonese, ha attirato le attenzioni del CT grazie alla splendida prima parte di campionato disputata finora.

Nazionale Fagioli, la stagione in dettaglio

Il classe 2001, infatti, si è reso protagonista finora di 3 reti e ben 5 assist nelle 17 partite disputate nel campionato cadetto.

Per la prossima stagione, dunque, mister Allegri potrà contare su un nuovo giovane promettente, sul quale il tecnico toscano aveva già messo gli occhi nel corso della sua precedente esperienza in bianconero. Queste le sue parole nel settembre 2018: