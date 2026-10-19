Neja e Nathalie Aarts al Pierrot di Sarmato: sabato 24 ottobre la notte della dance anni ’90. Dalle 22,30 diretta su Radio Sound

La grande musica dance degli anni ’90 torna protagonista al Pierrot Discothèque di Sarmato, in provincia di Piacenza. Sabato 24 ottobre, è in programma una serata speciale con due protagoniste della scena dance internazionale: Neja e Nathalie Aarts, voce dei The Soundlovers.

L’evento, dal titolo Live & Disco Dance ’90, promette una notte all’insegna dei grandi successi che hanno fatto ballare intere generazioni, riportando in pista le sonorità e l’atmosfera di uno dei decenni più iconici della musica dance.

Sul palco saliranno Neja e Nathalie Aarts, pronte a coinvolgere il pubblico con le loro hit più conosciute e con brani da cantare e ballare insieme. Tra i pezzi attesi ci sono Restless e Surrender, successi che hanno lasciato il segno nella storia della dance e che continuano a essere amati dagli appassionati del genere.

A partire dalle 22,30 andrà in onda su Radio Sound in diretta dal Pierrot “We Can Dance” con il Dj Roberto Forti e a seguire dalla mezzanotte la grande notte con le super ospiti pronte a riportare il pubblico alle atmosfere della grande dance anni Novanta.

Due voci che hanno lasciato il segno nella storia del genere. Neja,è stata una delle protagoniste della stagione d’oro della dance italiana, quando brani come Restless, Shock! e The Game scalavano le classifiche e diventavano presenze fisse nelle discoteche e nei programmi musicali. Una carriera che ha attraversato epoche e sonorità diverse, senza perdere il legame con quel repertorio che l’ha fatta conoscere al grande pubblico.

Accanto a lei ci sarà Nathalie Aarts, voce dei The Soundlovers e interprete di alcune hit che hanno fatto ballare le piste italiane e internazionali. Da Run-away a Another Day, passando per Surrender e Mirando el Mar.

Il suo percorso musicale si intreccia con una stagione in cui la dance europea conquistava radio e club. Due artiste, due percorsi distinti e un repertorio che continua a parlare a chi ha vissuto quegli anni, ma anche a chi ha scoperto successivamente il fascino intramontabile di quelle sonorità.

L’appuntamento è quindi per sabato 24 ottobre, al Pierrot Discothèque di Sarmato, in provincia di Piacenza, dalle 22,00 per una notte dedicata alla musica dance, ai grandi classici da ballare e alla voglia di divertirsi fino a tarda notte.