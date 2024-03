Nidi d’infanzia comunali e convenzionati, da lunedì 11 marzo al via le iscrizioni. Sabato 9 l’Open Day per le famiglie.

Saranno rese note giovedì 7 marzo alle 12, nel corso di una conferenza stampa presso l’aula consiliare del Municipio, tutte le informazioni relative all’anno educativo 2024- 2025 dei nidi comunali e convenzionati, per i quali è imminente l’avvio delle nuove iscrizioni. A illustrare i dettagli sarà l’assessora alle Politiche per l’Infanzia Nicoletta Corvi, accanto allo staff dei Servizi Educativi comunali e ai rappresentanti di tutte le realtà coinvolte.

Nel frattempo, con evidenza anche in home page sul sito www.comune.piacenza.it, si può già consultare l’elenco delle strutture che, unitamente al Servizio sperimentale Edugate, sarà possibile visitare sabato 9 marzo, in occasione dell’ormai tradizionale Open Day dedicato alle famiglie. L’accesso alle diverse sedi sarà libero per l’intera giornata, dalle 9.30 alle 18.30, ma è consigliata la prenotazione per fruire al meglio degli spazi e della disponibilità degli operatori.

Per i nidi comunali Arcobaleno, Girotondo, Pettirosso, Nostra Signora di Lourdes (ex Astamblam), Vallera, sezione comunale Mirra, sezione nido della materna Cervini ed Edugate, occorre chiamare lo 0523-492551, operativo da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 13, nei pomeriggi di lunedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.

Per quanto riguarda i nidi in convenzione, di ciascuno si segnala il recapito cui fare riferimento: