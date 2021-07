Norme anti-Covid non rispettate all’interno del locale, ristoratore nei guai

In Gossolengo, località Rossia, il titolare di un locale è stato sanzionato dai carabinieri della Stazione di Rivergaro per inosservanza alle disposizioni governative emanate per contenere la diffusione del contagio da covid-19.

Il controllo è stato effettuato intorno a mezzanotte e mezza del 1 luglio 2021 da una pattuglia dei militari di Rivergaro nell’ambito dei servizi di prevenzione – programmati con la Prefettura di Piacenza – per la verifica del rispetto sia delle norme epidemiologiche sia delle norme generali sui pubblici esercizi.

Dopo i controlli eseguiti il titolare è stato sanzionato in quanto non faceva rispettare i previsti distanziamenti e l’obbligo di indossare i D.P.I.. Numerosi, infatti, erano gli avventori presenti, accalcati e senza mascherina intorno ad un chiosco bar.

Nel locale, poi, veniva diffusa musica da una console dove vi era la presenza di un dj e per questo ulteriori accertamenti verranno svolti per verificare tutte le licenze concesse. Analoghi servizi e controlli saranno svolti nei prossimi giorni nell’ambito dell’intera provincia.