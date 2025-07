Nota una ragazza molestata da due uomini e interviene per difenderla, 17enne preso a pugni: nei guai gli aggressori

Nota una ragazza molestata da due uomini e decide di intervenire, rimediando pesanti ferite. I fatti sono accaduti l’altro giorno davanti un centro commerciale di San Lazzaro. Il ragazzo, 17 anni, si trovava all’interno di un negozio quando, attraverso le vetrate, ha notato una scena sospetta all’esterno.

Due uomini stavano importunando una ragazza: uno dei due, addirittura, stava tenendo la giovane per le braccia premendo la donna contro la parete. Il 17enne è intervenuto e di tutta risposta uno dei due uomini gli ha sferrato un pugno in pieno volto, causando ferite serie. La ragazza, a quel punto, ha approfittato del momento di distrazione per fuggire mentre il ragazzo ferito è tornato all’interno del negozio per chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia. Gli agenti hanno trovato il complice dell’aggressore poco distante, in preda ai fumi dell’alcol. La posizione dell’aggressore, invece, è al vaglio degli inquirenti.

