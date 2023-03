Notte di follia per due ragazze al pronto soccorso: ubriache corrono e urlano, ostacolando le ambulanze

Erano completamente ubriache le due ragazze che sabato sera hanno dato in escandescenze all’interno del pronto soccorso di Piacenza. Due giovani straniere, forse turiste, che tra i corridoi della struttura hanno letteralmente dato il peggio di sé.

Hanno iniziato con il rincorrersi come per giocare, hanno utilizzato sedie a rotelle per delle sorte di gare di velocità, si introducevano all’interno di stanze vietate al pubblico, uscivano nel piazzale gironzolando tra le ambulanze ostacolandone dunque i movimenti. A un certo punto il personale medico, non riuscendo a farle ragionare, ha chiamato i carabinieri che le hanno condotte in caserma.

La loro posizione è al vaglio: rischiano la denuncia per interruzione di pubblico servizio.