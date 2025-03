Nuoto – I giovani della Vittorino da Feltre in evidenza alla Coppa Lombardia

Nel pieno della stagione sportiva, anche gli atleti più giovani della squadra agonistica di nuoto della Vittorino da Feltre si sono messi in luce con ottimi risultati. Nelle gare della Coppa Lombardia svoltesi nei giorni scorsi, infatti, alcuni atleti della formazione Esordienti B, oltre a centrare la qualifica hanno anche fatto segnare ottimi riscontri cronometrici migliorando, in diversi casi, i propri personali. Così è stato per Elia Poggi (2014), che si è qualificato nella prova dei 50 rana grazie al tempo di 46”,70, per Zeno Zaltieri (2014) nei 50 rana con un crono di 45”,87 e per Maria Pierri (2016), che si è qualificata sia nei 50 rana (59”,62), sia nei 50 dorso (54”,81).

Buoni risultati anche per la staffetta 4×50 stile libero mista composta da Elia Poggi (38”,40), Maria Pierri (49”,29), Greta Casaroli (44”,31) e Zeno Zaltieri (35”,80), e per la staffetta 4×50 misti formata da Elia Poggi, che con un crono di 43”,93 ha migliorato il suo primato personale, Costanza Modenesi che con 56”,07 ha riconfermato il suo tempo, Zeno Zaltieri che fermando il cronometro su 41”,30 ha ritoccato il suo personale e Maria Pierri che con 50 secondi netti ha riconfermato il suo miglior crono.

Carola Ceruti, allenatrice della squadra Esordienti B della Vittorino da Feltre

“Un’ottima prestazione collettiva con un’encomiabile dimostrazione di impegno da parte di tutti gli atleti scesi in vasca, che conferma l’unione di un gruppo ben amalgamato e coeso. Tra tutte, da evidenziare in particolare le prove di Poggi e Zaltieri che hanno notevolmente migliorato i loro primati personali, evidenziando un’ottima crescita sia dal punto di vista tecnico che agonistico”.