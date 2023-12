Nuova Biblioteca Comunale a Gossolengo, il 16 dicembre inaugura la nuova sede della “Paolo Boiardi”

Nuova Biblioteca Comunale a Gossolengo, da sabato 16 Dicembre, a partire dalle ore 10.30, verrà ufficialmente inaugurata. La nuova sede della Paolo Boiardi, per l’occasione riaprirà i battenti dopo due settimane di chiusura per il trasloco del materiale librario. Nuovi spazi, arredi nuovissimi, la Biblioteca ha trovato nuova casa nella Sala Polivalente al piano terra dell’ampliamento della Scuola Primaria.

Nuova Biblioteca Comunale di Gossolengo un progetto innovativo

Si tratta della realizzazione di un progetto innovativo, unico nel suo genere in Italia. Infatti all’interno della Sala Polivalente trova spazio, oltre ai tantissimi volumi appartenenti alla biblioteca civica, anche uno scaffale dedicato alla Biblioteca Scolastica “Bibloh” della Scuola Primaria di Gossolengo, che è collegata alla sala comunale da un tunnel coperto, sul quale trovano collocazione i numerosi volumi della biblioteca scolastica molti dei quali donati dagli stessi genitori.

Nuova Biblioteca Comunale di Gossolengo spazi ampi e funzionali

L’idea dell’Amministrazione è stata quella di ampliare le possibilità di accesso al materiale librario e rendere accessibili gli spazi e le attrezzature della Biblioteca Civica agli studenti per realizzare progetti didattici ed avvicinare sempre di più le bambine ed i bambini alla lettura.

Le biblioteche, infatti, concorrono all’attuazione del diritto di tutti i cittadini all’informazione ed all’educazione permanente, favorendo la crescita e l’integrazione culturale individuale e collettiva, incentivando e rafforzando l’abitudine alla lettura.

Nuovi arredi

Ecco perché si è deciso di potenziare, mediante nuovi e più funzionali arredi e l’allestimento anche dello spazio esterno, la Biblioteca Comunale, creando una collaborazione ancora più forte di quella in essere con la Scuola e la rete di biblioteche scolastiche Bibloh.

Nuova Biblioteca Comunale di Gossolengo obiettivo

L’obiettivo è sviluppare un autentico cantiere culturale in grado, con il tempo, di accogliere al meglio il patrimonio librario della biblioteca comunale e la sua piena funzionalità in spazi ampi, completamente accessibili e dotati di un’area verde recintata che potrà essere utilizzata per laboratori didattici, destinando ambienti adatti per piccoli convegni e meeting, promuovendo così la creazione di spazi di aggregazione nella comunità.

I fondi

Per l’attuazione progettuale ci si è avvalsi di fondi propri di bilancio per euro 38.194,92, di un contributo finalizzato pari ad euro 40.000 riconosciuto dalla Fondazione Piacenza Vigevano direttamente al Comune di Gossolengo e parziali contributi regionali ottenuti con tre progetti tematici realizzati dall’Unione Val Trebbia e Val Luretta (“Giovani insieme”, Biblioteche digitali” e “Biblioteche più”) per complessivi euro 61.679,14.

La festa inaugurale

L’Amministrazione Comunale ha deciso di dedicare l’intera giornata alla biblioteca rinnovata. Il taglio del nastro avverrà alle ore 10.30, con il saluto delle Autorità presenti e seguiranno, nella mattinata, un concerto natalizio dl gruppo musicale piacentino Lucky Fella e un momento conviviale con un piccolo aperitivo. Nel pomeriggio è previsto un laboratorio per i bambini e la presentazione, nell’ambito della nuova rassegna letteraria “donne in giallo” del libro di Rosa Teruzzi, giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva, esperta di cronaca nera, dal titolo “Il Valzer dei traditori”.

Un premio per i lettori più assidui

Con l’occasione dell’inaugurazione si è anche pensato di premiare i lettori più assidui con la consegna di un attestato al più giovane lettore, a quello più anziano e a chi, tra le cittadine ed i cittadini, ha letto più libri nel corso del 2023. L’intenzione sarà anche quella di premiare negli anni futuri chi si sarà distinto per un’attività intensa di lettura in occasione di quello che a partire dal 16 dicembre 2023, è a tutti gli effetti il compleanno della Biblioteca “Paolo Boiardi”.