Nuova veste per la scuola primaria di Carpaneto: “Ambiente sicuro e più confortevole”

“Le prime settimane di lavoro del 2026 hanno visto coinvolta con particolare attenzione la nostra Scuola primaria, che abbisognava di qualche ritocco e di qualche miglioria, per garantire ad alunni, insegnanti e personale un ambiente sicuro e più confortevole”. Inizia così la nota del sindaco di Carpaneto, Andrea Arfani.

Un primo intervento

Un primo intervento di miglioramento ha riguardato la realizzazione di tre nuove pensiline in acciaio e soprastante lastra in plexiglas trasparente, due installate in corrispondenza delle uscite di sicurezza del primo piano e una al piano terra, sul lato nord, in sostituzione di una danneggiata dagli eventi atmosferici: in questo modo si eviterà che l’acqua piovana entri nei locali direttamente interessati. Stiamo ora monitorando le criticità in corrispondenza di alcuni punti della copertura in cui la pioggia scende in occasione di forti temporali.

La mensa

Anche la mensa è stata oggetto di manutenzione. Sono state ripristinate le finiture della sala mensa e dei locali adiacenti alla cucina, sono state richiuse le fessure nelle pareti divisorie, ritinteggiate le pareti, sostituiti i pannelli ammalorati del controsoffitto e verniciati tutti i termosifoni. E’ importante sottolineare che tutti questi lavori sono stati svolti al di fuori dell’orario di funzionamento della mensa, dai nostri manutentori e da un validissimo volontario, in modo tale da non intaccare lo svolgimento del servizio mensa.

L’area esterna

Quanto all’area esterna, grazie al volontario abbiamo eseguito la potatura degli arbusti del cortile d’ingresso con un’energica pulizia di tutte le aree verdi. Il lavoro è stato completato con il riposizionamento delle plotte del pavimento in graniglia di cemento, togliendo i dislivelli causati dalle radici delle piante.

Un risultato positivo

L’Assessore ai Lavori pubblici Mario Pezza: “Il risultato è molto positivo, abbiamo impegnato le risorse economiche stanziate a fine 2025 rispettando tempi e costi, mantenendo ambienti decorosi e accoglienti. Come comunicheremo a breve, abbiamo altri interventi in programma sugli edifici scolastici. Nella calendarizzazione dei lavori, infatti, abbiamo voluto intervenire subito in questo ambito, per poter garantire sicurezza e confort. E’ stata fondamentale la sinergia tra Ufficio progettazione, che ha curato lo studio e l’affidamento dei lavori, operai manutentori, e volontario, che hanno prestato il proprio lavoro anche spesso fuori il normale orario di servizio, per non creare disturbo o rallentamento alle attività scolastiche”.

L’Assessore alle Politiche scolastiche Francesca Bertoli Merelli: “La scuola come luogo di attenzione a trecentosessanta gradi per i nostri giovani studenti: ecco quello che rappresentano i lavori eseguiti presso l’istituto comprensivo a Carpaneto. Avere una visione a tutto tondo delle varie esigenze anche di coloro che ad ogni titolo frequentano l’edificio è lo spirito con cui i lavori stessi sono stati pensati. La scuola infatti diventa luogo di aggregazione e di crescita con le diverse attività proposte e deve essere accogliente e fruibile”.

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