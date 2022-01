Nuove luci alla Cavallerizza, Barbieri e Tassi: “Primo passo di un significativo progetto di riqualificazione dell’area”

E’ il primo, significativo step di un più ampio progetto di riqualificazione dell’area esterna della Cavallerizza, in un’ottica di maggiore sicurezza e fruibilità: nelle ultime settimane dell’anno è in questo senso terminata la posa del nuovo sistema di illuminazione nell’area sovrastante il parcheggio sotterraneo sullo stradone Farnese, che prevede la prossima realizzazione di ulteriori interventi.

“L’area esterna della Cavallerizza – sottolineano il Sindaco Patrizia Barbieri e l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Tassi – è al contempo bella e strategica per la città e in particolare il centro storico, ma presentava problematiche di sicurezza soprattutto legate alla carenza di illuminazione. Dopo il ripristino delle luci da tempo mancanti effettuato nei mesi scorsi, abbiamo portato a termine entro l’anno, come era stato annunciato, questo significativo intervento di implementazione del sistema di illuminazione, che consente di garantire maggiore sicurezza e fruibilità, con una particolare attenzione anche all’aspetto estetico e di decoro urbano”

L’intervento ha visto l’installazione di 16 nuovi pali zincati e verniciati, posizionati in modo non invasivo sull’area e della stessa altezza di quelli esistenti, di 32 apparecchi a Led e 30 piastre a led per gli apparecchi esistenti. Tutti gli apparecchi, sia gli esistenti che quelli nuovi, sono dotati di una sorgente led a luce calda con una temperatura di colore pari a 3000K, utilizzata anche in tutto il centro storico. Le soluzioni adottate creano quindi un significativo continuum estetico nella zona.